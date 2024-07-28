"Хезболла" заявила, что на футбольное поле Мадждаль-Шамса попала израильская противоракета

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители движения "Хезболла" отвергают обвинения в том, что удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах был нанесен его ракетой, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

"Представители "Хезболлы" сообщили ООН, что инцидент произошел в результате попадания в футбольное поле израильского противоракетного перехватчика, заявил представитель США", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Армия обороны Израиля отрицает это.

Кабинет министров Израиля соберется в воскресенье, чтобы обсудить меры реагирования на нападение.

Как сообщалось ранее, в правительстве Израиля пообещали дать военный ответ на ракетный удар по Мадждаль-Шамсу, где погибло как минимум 12 детей от 10 до 12 лет.

The Times of Israel приводит словам израильского министра обороны Йоава Галанта, который пообещал, что "мы нанесем сильный удар по врагу".

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что его страна "не будет молча за этим наблюдать".

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил "все акты насилия и агрессии против всех гражданских лиц" и призвал к немедленному прекращению насилия.

"Нападения на гражданских лиц являются грубым нарушением международного права", - цитирует портал заявление политика.

Администрация президента США Джо Байдена крайне обеспокоена тем, что инцидент может привести к полномасштабной войне между Израилем и "Хезболлой", сообщили Axios официальные американские представители.

Они отметили, что без прекращения огня в Газе возрастает вероятность войны между Израилем и ливанской группировкой, что усугубит региональный кризис и еще глубже втянет США в конфликт.

"То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком, о котором мы беспокоились и которого пытались избежать в течение 10 месяцев", - сказал Axios американский чиновник.