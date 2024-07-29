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Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Кампания Харрис собрала $ 200 млн, Эрдоган грозит Израилю интервенцией, США предостерегают Израиль от ударов по Бейруту

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала $200 млн. Кроме того, более 170 тыс. волонтеров зарегистрировались для помощи кампании.

- Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев. Президент напомнил про опыт турецкой интервенции в Ливию.

- Глава МИД Израиля ответил на предупреждение Эрдогана о возможной интервенции. Он напомнил турецкому лидеру про судьбу Саддама Хуссейна.

- США предостерегли Израиль от нанесения ударов по "Хезболле" в Бейруте. Администрация Байдена заявила, что это приведет к еще большей эскалации.

- Минобороны сообщило о нейтрализации 39 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. В Воронежской области был поврежден коммунальный объект, пострадавших нет.

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