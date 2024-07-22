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Аэропорт Астрахани работает штатно после атаки БПЛА на регион

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Астрахани продолжает работу в штатном режиме после атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

Утром 22 июля утром в Ахтубинском районе Астраханской области была объявлена воздушная тревога. Режим действовал около двух часов. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об успешном отражении атаки БПЛА на севере области. Минобороны России сообщило, что в регионе было уничтожено пять дронов.

Международный аэропорт "Астрахань " имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. В 2023 году он снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с показателем 2022 года, до 774 тысяч человек.

Астрахань Игорь Бабушкин Астраханская область Ахтубинский район
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