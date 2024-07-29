Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Николас Мадуро Фото: Alfredo Lasry R/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководство ряда латиноамериканских стран раскритиковало электоральный процесс в Венесуэле после объявления официальных результатов выборов президента, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что "не собирается признавать" результаты выборов, назвав их "очередным мошенничеством".

Лидер Чили Габриэль Борич в свою очередь указал, что не признает "любые результаты, которые нельзя будет проверить". Он отметил необходимость "полной прозрачности" электорального процесса.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало также поставил под сомнение результаты голосования. Он указал, что Венесуэла "заслуживает прозрачных результатов, которые соответствуют воле народа".

Лидер Коста-Рики Родриго Чавес Роблес заявил, что "категорически отвергает" результаты выборов.

Ранее глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаечеа заявил о замеченных им нарушениях на выборах в Венесуэле.

"Я решительно осуждаю совокупность нарушений, совершенных властями Венесуэлы с намерением смошенничать. Перу не смирится с нарушением волеизъявления венесуэльского народа", - написал в соцсети глава перуанского МИД.

Как сообщалось, Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах в Венесуэле, которые состоялись в минувшее воскресенье.

"На основании подсчета 80% бюллетеней Николас Мадуро получает 51,20% голосов избирателей, Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2%", - заявил на брифинге председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо.

Он отметил, что объявление первых результатов выборов задержалось из-за хакерской атаки на систему передачи данных. Расследованием займется прокуратура страны.