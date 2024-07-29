В Бразилии призывали Избирательный совет Венесуэлы беспристрастно считать голоса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Бразилии призвали внимательно отнестись к подсчетам голосов на выборах президента Венесуэлы, сообщает Globo со ссылкой на коммюнике бразильского МИД.

"Бразилия приветствует мирный характер выборов, прошедших в Венесуэле, но мы ожидаем от Национального избирательного совета Венесуэлы беспристрастных данных - это станет важным шагом на пути к достоверности, легитимности и прозрачности результатов выборов", - заявило министерство.

Лидеры Боливии, Кубы и Никарагуа поздравили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с очередной победой на выборах. В Аргентине, Гватемале, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Перу, Чили, Уругвае, Эквадоре выразили сомнения в достоверности результатов, оглашенных избирательным советом Венесуэлы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что в Вашингтоне серьезно обеспокоены объявленными результатами президентских выборов в Венесуэле.

"Мы только что ознакомились с заявлением венесуэльского избирательного совета. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа, - заявил Блинкен. - Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы избирательные органы незамедлительно поделились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями".

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил первые результаты выборов: по итогам обработки 80% бюллетеней, победу с 51,20% одерживает Мадуро.