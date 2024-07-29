Поиск

В Бразилии призывали Избирательный совет Венесуэлы беспристрастно считать голоса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Бразилии призвали внимательно отнестись к подсчетам голосов на выборах президента Венесуэлы, сообщает Globo со ссылкой на коммюнике бразильского МИД.

"Бразилия приветствует мирный характер выборов, прошедших в Венесуэле, но мы ожидаем от Национального избирательного совета Венесуэлы беспристрастных данных - это станет важным шагом на пути к достоверности, легитимности и прозрачности результатов выборов", - заявило министерство.

Лидеры Боливии, Кубы и Никарагуа поздравили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с очередной победой на выборах. В Аргентине, Гватемале, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Перу, Чили, Уругвае, Эквадоре выразили сомнения в достоверности результатов, оглашенных избирательным советом Венесуэлы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что в Вашингтоне серьезно обеспокоены объявленными результатами президентских выборов в Венесуэле.

"Мы только что ознакомились с заявлением венесуэльского избирательного совета. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа, - заявил Блинкен. - Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы избирательные органы незамедлительно поделились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями".

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил первые результаты выборов: по итогам обработки 80% бюллетеней, победу с 51,20% одерживает Мадуро.

Бразилия МИД США Энтони Блинкен Венесуэла Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва заявила о попытке контрабанды сильнодействующих вещества сотрудником посольства Чехии

Цены на какао-бобы упали до минимума с марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Олимпийские игры-2024

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Во Франции восстановили движение поездов после крупного сбоя

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });