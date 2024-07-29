Девять стран Латинской Америки потребовали чрезвычайную встречу из-за выборов в Венесуэле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Аргентины, Гватемалы, Доминиканской республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Эквадора выступили с призывом к Организации американских государств (ОАГ) созвать чрезвычайную встречу по итогам президентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщает EFE.

Эти страны требуют полного пересмотра результатов выборов и незамедлительного созыва ОАГ. В декларации, которую цитирует агентство, отмечается необходимость присутствия в Венесуэле независимых наблюдателей для того, чтобы удостовериться в том, что уважение к воле венесуэльских избирателей было соблюдено.

Кроме того, представители государств, подписавшие документ, заявили, что "подсчет голосов должен быть прозрачным, и результаты не должны вызывать сомнений".

Эта совместная декларация призвана отразить растущую обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и намерения властей упомянутых стран принять конкретные меры для того, чтобы власти Венесуэлы отнеслись к волеизъявлению граждан с уважением, отмечает ЭФЭ.

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу на президентских выборах одержал Николас Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что избранным президентом страны является основной соперник Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа: "У Венесуэлы новый президент, и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Мы победили, и весь мир это знает, - сказала она журналистам. - В ближайшие дни будет объявлено о действиях в защиту правды и уважения национального суверенитета".

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля.