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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао в очередной раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения.

Майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник подорожали на 3,9% и достигли до $10 030 за тонну. С начала года котировки подскочили в 2,4 раза, за последние пять сессий - более чем на 20%.

Как сообщалось, в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао в мире, установилась аномально жаркая погода, что угрожает урожаю какао-бобов. Спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира тем временем остается высоким.

Нью-Йорк Кот-д'Ивуар
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