В "Хезболле" заявили о подготовке ракет на случай возможной атаки Израиля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" с 28 июля начало перемещать высокоточные ракеты, готовясь к возможной реакции Израиля на обстрел Голанских высот, сообщает АР со ссылкой на неназванного представителя группировки.

Ранее представители "Хезболлы" назвали сообщения об этих действиях не соответствующими действительности.

Собеседник AP отметил, что "Хезболла" не хочет полномасштабной войны с Израилем, однако в случае, если она начнется, движение будет "участвовать в боевых действиях без каких-либо ограничений".

В субботу ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 человек, в том числе детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

"Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись утверждения о том, что на футбольном поле разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.