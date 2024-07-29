Президент Ирана призвал Израиль воздержаться от ударов по Ливану

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что Израиль совершит большую ошибку с серьезными последствиями, если ударит по Ливану, передает агентство Tasnim.

"Если сионистский режим (так в Иране называют израильские власти) атакует Ливан, это будет большой ошибкой, которая повлечет тяжелые последствия для него", - заявил он.

Пезешкиан также выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на ливанско-израильской границе.

Заявления президента Ирана прозвучали в то время, как Израиль обещает сурово ответить на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек, в том числе детей.

Израиль обвинил в этом обстреле ливанское шиитское движение "Хезболла", в то время как и сама "Хезболла", и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.