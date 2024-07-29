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Израиль грозит суровым ответом на удар по Голанским высотам

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением, что Израиль даст жесткий ответ на удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек, в том числе дети.

"Наш ответ последует, и он будет суровым", - сказал он в понедельник во время визита на место происшествия. Cлова Нетаньяху приводит The Jerusalem Post.

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По словам премьера, Израиль не может и не будет мириться с произошедшим. При этом Нетаньяху воздержался от какой-либо конкретики.

Израиль возложил ответственность за субботний обстрел Мадждаль-Шамса на ливанское шиитское движение "Хезболла". В свою очередь как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.

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