Поиск

Нетаньяху посетил подвергшийся удару поселок на Голанах

Его встретили протестами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил поселок Маджаль-Шамс на Голанских высотах, где 27 июля в результате взрыва ракеты на футбольном поле погибли 12 детей, пишет The Times of Israel.

Он прибыл на место взрыва, там его встретили протестующие местные жители в черном. Они называли его убийцей, военным преступником и призывали уйти.

Нетаньяху, не обращая внимание на протесты, пообещал жесткий ответ на этот удар и возложил вину за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла".

"Хезболла" при поддержке Ирана выпустила иранскую ракету, которая забрала 12 невинных душ. Наш ответ последует, и он будет суровым", - сказал он.

И США, и Иран уже предостерегли Израиль от дальнейшей эскалации напряженности на северной границе страны.

Кипр выразил готовность оказать помощь в эвакуации людей с Ближнего Востока в случае усиления напряженности.

"Мы все надеемся, что в этом не будет необходимости, но в противном случае Кипр продолжит действовать как мост безопасности, облегчая выезд гражданских лиц из любой зоны боевых действий в нашем районе", - заявил глава МИД Кипра Константин Комбос.

По его словам, кипрские власти еще в октябре 2023 года создали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации для возможной эвакуации граждан.

Накануне МИД Бельгии, Франции и Норвегии призвали своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть эту страну после кровопролитного обстрела Голанских высот.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла Голанские высоты Маджаль-Шамс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девять стран Латинской Америки потребовали чрезвычайную встречу из-за выборов в Венесуэле

Обострение палестино-израильского конфликта

В "Хезболле" заявили о подготовке ракет на случай возможной атаки Израиля

Москва заявила о попытке контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником посольства Чехии

Цены на какао-бобы упали до минимума с марта

Цены на какао-бобы упали до минимума с марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Олимпийские игры-2024

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Во Франции восстановили движение поездов после крупного сбоя

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });