Нетаньяху посетил подвергшийся удару поселок на Голанах

Его встретили протестами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил поселок Маджаль-Шамс на Голанских высотах, где 27 июля в результате взрыва ракеты на футбольном поле погибли 12 детей, пишет The Times of Israel.

Он прибыл на место взрыва, там его встретили протестующие местные жители в черном. Они называли его убийцей, военным преступником и призывали уйти.

Нетаньяху, не обращая внимание на протесты, пообещал жесткий ответ на этот удар и возложил вину за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла".

"Хезболла" при поддержке Ирана выпустила иранскую ракету, которая забрала 12 невинных душ. Наш ответ последует, и он будет суровым", - сказал он.

И США, и Иран уже предостерегли Израиль от дальнейшей эскалации напряженности на северной границе страны.

Кипр выразил готовность оказать помощь в эвакуации людей с Ближнего Востока в случае усиления напряженности.

"Мы все надеемся, что в этом не будет необходимости, но в противном случае Кипр продолжит действовать как мост безопасности, облегчая выезд гражданских лиц из любой зоны боевых действий в нашем районе", - заявил глава МИД Кипра Константин Комбос.

По его словам, кипрские власти еще в октябре 2023 года создали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации для возможной эвакуации граждан.

Накануне МИД Бельгии, Франции и Норвегии призвали своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть эту страну после кровопролитного обстрела Голанских высот.