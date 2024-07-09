Глава Минобороны ФРГ запросил еще 4 млрд евро на военную поддержку Киева в 2024 году

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус желает получить от правительства еще 4 млрд евро для продолжения военной помощи Украине, сообщает во вторник журнал Spiegel.

"Писториус проинформировал в частном порядке министра финансов Кристиана Линднера, что во вторую половину 2024 года на военную помощь Украине надо направить еще 4 млрд евро", - сообщает издание.

По данным журнала, предыдущие семь млрд евро, выделенные на данные цели, в основном израсходованы или зарезервированы под текущие заказы; на новые поставки военного оборудования остались лишь 200 тыс. евро.

"По информации Spiegel, Писториус хочет потратить свежие средства на боеприпасы, срочные поставки необходимых запчастей и, по возможности, на новые партии танков Leopard 1A Украине. Однако Линднер призывал правительство к экономии", - отмечает издание.

При этом, по мнению военных экспертов, для продолжения военной поддержки Украины Берлину потребуется собрать десятки миллиардов евро. Пока на эту цель в проекте бюджета на следующий финансовый год предусмотрено четыре миллиарда евро.

Ранее Писториус призывал нарастить траты на оборону на 6,7 млрд евро в 2025 финансовом году, продолжать регулярно увеличивать эту статью расходов. Между тем, власти пока планируют рост оборонных затрат в пределах 1,25 млрд евро на 2025 финансовый год.