Венесуэла отзывает дипломатов из семи стран, не признавших итоги выборов президента

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Каракас отзывает дипломатический персонал из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, власти которых раскритиковали результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов, сообщил глава МИД страны Иван Хиль.

"Венесуэла выражает свое самое решительное неприятие вмешивающихся действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону", - говорится в заявлении Хиля, опубликованном в соцсети X.

Он попросил правительства вышеперечисленных стран сделать то же самое со своим персоналом в Венесуэле.

Национальный избирательный совет Венесуэлы в понедельник официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 годы. Мадуро в свою очередь заявил, что намерен и дальше развивать страну.

Вскоре после этого тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов Венесуэлы. Когда десятки сотрудников национальной полиции заблокировали движение протестующих в Каракасе, началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

По данным Conflict Observatory, которая отслеживает социальную напряженность в стране, по состоянию на 18:00 (1:00 по мск) в Каракасе по всей Венесуэле было зарегистрировано 187 протестных акций.

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что избранным президентом страны является основной соперник Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Мачадо призвала к проведению "гражданских собраний" по всей стране в 11:00 (18:00 по мск) во вторник.

Выборы президента Венесуэлы прошли в воскресенье. По данным избирательного совета страны, Мадуро поддержали 51,2% избирателей.

В понедельник власти Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Эквадора призвали Организацию американских государств (ОАГ) созвать чрезвычайную встречу по итогам президентских выборов в Венесуэле.