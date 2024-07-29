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Избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро президентом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 год.

"Сегодня, 29 июля, мы провозглашаем президентом Боливарианской Республики Николаса Мадуро, избранного волей народа в соответствии с конституционными и правовыми положениями, регулирующими избирательные процессы", - заявил председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо на церемонии. Ее транслировало местное телевидение.

"Вы (...) выразили абсолютную волю, избрав Николаса Мадуро президентом на 2025-2031 год", - добавил Аморосо, обращаясь к согражданам.

Мадуро в свою очередь заявил, что намерен и дальше развивать страну.

"Я, Николас Мадуро, принимаю мандат народа на то, чтобы стать президентом и привести нашу страну к миру, процветанию и национальному единству посредством диалога", - сказал он.

На церемонии присутствовали министры обороны, связи и технологий, а также глава Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51,2% голосов. Инаугурация президента запланирована на 10 января 2025 года.

Девять стран Латинской Америки потребовали полного пересмотра выборов в Венесуэле и немедленного созыва чрезвычайной встречи Организации американских государств. Такое заявление подписали представителей властей Аргентины, Гватемалы, Доминиканской республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора.

Николас Мадуро Венесуэла Национальный избирательный совет Латинская Америка Элвис Аморосо
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