Глава Минобороны Венесуэлы заявил о попытке оппозиции совершить переворот

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что экстремисты в стране вновь задумали государственный переворот.

"Мы являемся свидетелями государственного переворота, который вновь затеяли правоэкстремистские фашисты, которых, само собой, поддержали империалистские силы - североамериканский империализм и их союзники, но мы справимся с этим государственным переворотом", - сказал во вторник глава оборонного ведомства в эфире венесуэльского телевидения.

Ранее сообщалось о протестах оппозиции, которые начались после того, как Национальный избирательный совет Венесуэлы подтвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье.

Аналогичная ситуация складывалась в Венесуэле и после прежних президентских выборов в стране, когда тогдашний лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, после чего временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.