Венесуэльская оппозиция заявила о наличии доказательств победы на выборах президента

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от венесуэльской воппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа заявил о наличии доказательств его победы на выборах президента страны, сообщает агентство Associated Press.

"У нас есть на руках ведомости, которые показывают нашу четкую и математически необратимую победу", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Каракасе.

По его словам, Венесуэла "хочет мира и признания волеизъявления народа".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сторонников к проведению "гражданских собраний" по всей стране в 11:00 (18:00 по Москве) во вторник.

Тем временем власти Венесуэлы задержали несколько десятков человек в ходе беспорядков, произошедших после объявления результатов президентских выборов, заявил президент страны Николас Мадуро.

По данным властей Венесуэлы, при столкновениях с участниками акций протеста получили ранения не менее 23 военнослужащих.

"Мы стали свидетелями серии событий: речь шла о жестоких нападениях, которые можно охарактеризовать как преступные, террористические. Задержаны с поличным десятки нарушителей", - приводит его слова агентство EFE.

По мнению Мадуро, цель участников беспорядков – "снова дестабилизировать Венесуэлу". В частности, по его словам, власти зафиксировали нападения на примерно 100 избирательных участков, на мэрии, военнослужащих, полицейских.