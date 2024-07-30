Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли в столкновениях с полицией после того, как в Венесуэле начались волнения, которые стали реакцией на объявление Национальным избирательным советом страны результатов президентских выборов.

По данным венесуэльских правозащитников, которые приводит EFE, двое погибших - подростки, остальные - в возрасте от 19 до 40 лет.

Медики сообщили о том, что ранения в беспорядках получили 84 человека. Пострадали также 48 сотрудников полиции.

В правоохранительных органах Венесуэлы в свою очередь сообщили о задержаниях 749 человек. Их назвали преступниками, которые не участвовали в мирных протестах, а подстрекали к насильственным действиям.

Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявили о попытке государственного переворота.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее объявил результаты выборов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро, в то время как оппозиционеры считают, что выборы с 73% голосов избирателей выиграл кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого поддержали они.

Президентские выборы прошли в Венесуэле в воскресенье.