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Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

ОНК просят убедиться, что он остается в мордовской колонии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Защита осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана не знает, где он сейчас находится.

"Ко мне поступают запросы от журналистов из разных международных агентств с просьбой пояснить, известно ли мне местонахождение Пола, поскольку идут слухи о возможном обмене. Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова.

Она отметила, что в связи с этим публично обращается к Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с просьбой посетить колонию и удостовериться, что Уилан находится там.

По словам Карловой, "обращения журналистов связаны с рядом публикаций в СМИ, согласно которым ряд осужденных были этапированы по неизвестным причинам из своих колоний".

Речь идет, в том числе, о гражданине Германии и России Кевине Лике, правозащитнике Олеге Орлове (признан иноагентом), политике Илье Яшине (признан иноагентом), художнице Александре Скочиленко и бывших сотрудниц региональных штабов Навального Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой ("Штабы Навального" объявлены в России экстремистской организацией и запрещены).

Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии, Канады и Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему вменили шпионаж. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Вину он не признает, но обжаловать приговор не стал. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что делает все возможное для возвращения Уилана в США. В российском МИД сообщали, что каких-то конкретных обсуждений по этому вопросу нет.

ОНК Ольга Карлова США Пол Уилан Мордовия
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