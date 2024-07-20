В Минске подтвердили вынесение смертного приговора гражданину ФРГ

МИД Белоруссии заявил о контактах с немецкими дипломатами

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии подтвердил информацию о смертном приговоре гражданину Германии, о чем ранее сообщили СМИ, и заявил, что находится в контакте с немецкими дипломатами.

"В министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили приговор в отношении гражданина Германии и сообщили, что по данной теме ведутся консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - сообщило в субботу агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Он подтвердил контакты с немецкой стороной по данной теме и заявил, что Минску понятна забота о гражданине Германии с немецкой стороны. "В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ. С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", - заявил Глаз.

Гражданин Германии был осужден в Белоруссии за терроризм и наёмничество. СМИ со ссылкой на МИД ФРГ сообщили, что он приговорен к смертной казни.