МИД РФ назвал удар Израиля по Бейруту грубейшим нарушением международного права

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В МИД России назвали грубым нарушением международного права удар израильских военных по столице Ливана Бейруту.

"Является грубым нарушением международного права", - заявили журналистам на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, по командиру движения "Хезболла", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.