Поиск

В Израиле полагают, что "Хезболла" ответит на израильский удар по Бейруту

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Израиля считают, что движение "Хезболла" даст ответ на нанесенный Израилем удар по Бейруту, сообщает во вторник портал Ynet.

"Согласно израильской оценке по ситуации с безопасностью, "Хезболла" точно отреагирует на удар по бейрутскому району Дахия", - отмечает портал.

По данным агентства EFE, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Издание "Гаарец" отмечает, что целью удара стал второй по значимости человек в движении - Фуад Шукр, ответственный за военную активность "Хезболлы". Его судьба остается пока неизвестной.

В миреСША заявили Ливану о неизбежности удара Израиля после обстрела поселка на ГоланахЧитать подробнее

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что нанесла удар по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Израиль Ливан Бейрут Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удар по Бейруту, целью был один из командиров "Хезболлы"

Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговоренного к смертной казни

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ попросил о помиловании

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

Венесуэльская оппозиция заявила о наличии доказательств победы на выборах президента

Венесуэльская оппозиция заявила о наличии доказательств победы на выборах президента

Delta хочет добиться от CrowdStrike и Microsoft компенсации из-за недавнего сбоя

Delta хочет добиться от CrowdStrike и Microsoft компенсации из-за недавнего сбоя

Почти 60 человек погибли в Индии из-за оползней

Почти 60 человек погибли в Индии из-за оползней
Олимпийские игры-2024

Мужские соревнования ОИ по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

Мужские соревнования ОИ по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });