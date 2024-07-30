В Израиле полагают, что "Хезболла" ответит на израильский удар по Бейруту

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Израиля считают, что движение "Хезболла" даст ответ на нанесенный Израилем удар по Бейруту, сообщает во вторник портал Ynet.

"Согласно израильской оценке по ситуации с безопасностью, "Хезболла" точно отреагирует на удар по бейрутскому району Дахия", - отмечает портал.

По данным агентства EFE, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Издание "Гаарец" отмечает, что целью удара стал второй по значимости человек в движении - Фуад Шукр, ответственный за военную активность "Хезболлы". Его судьба остается пока неизвестной.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что нанесла удар по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.