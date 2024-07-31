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Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности
Ллойд Остин
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что в условиях роста напряженности между Израилем и движением "Хезболла" США продолжат оказывать израильской стороне содействие в сфере безопасности.

"Остин поговорил с главой израильского Минобороны Йоавом Галантом о реакции Израиля на нападение ливанской "Хезболлы" на Израиль 27 июля. (...) Остин подтвердил непоколебимую приверженность задачам обеспечивать безопасность Израиля и реализовывать его праву на самооборону", - информирует сайт Минобороны США.

Кроме того, Остин и Галлант обсудили продолжающиеся усилия по дипломатическому урегулированию конфликта Израиля с "Хезболлой", которое "позволит гражданам по обе стороны израильско-ливанской границы безопасно вернуться в свои дома".

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

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В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Фуаду Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса.

Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати осудил израильский удар по Бейруту.

"Это преступное деяние (...) является вопиющим нарушением международного и гуманитарного права. Ливанская сторона проинформирует о произошедшем международное сообщество", - отметил он.

По словам Микати, Ливан сохраняет за собой право предпринять любые действия для сдерживания израильской агрессии.

Ллойд Остин Пентагон США Израиль Ливан Бейрут Хезболла
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