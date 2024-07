США заявили Ливану о неизбежности удара Израиля после обстрела поселка на Голанах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - США довели до сведения властей Ливана, что Израиль обязательно предпримет силовую акцию в ответ на удар по поселку Маджаль-Шамс на Голанских высотах на прошлой неделе, сообщает во вторник The National со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили руководителям Ливана, что операция Израиля неизбежна, но ливанскую столицу она не затронет, подтвердили во вторник эти данные The National политические источники в Бейруте", - информирует издание.

В субботу ракета разорвалась на футбольном поле на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле ливанскую группировку "Хезболла" и пообещал предпринять ответные действия.

Между тем источники The National заявили, что "Хезболла" не оставит без реакции любые ответные действия Израиле в связи с инцидентом в Маджаль-Шамсе. "Вся ливанская территория - это "красная линия". Сопротивление решило ответить на любую форму израильской агрессии, даже если она не коснется Бейрута", - заявил газете неназванный член ливанского парламента, близкий к "Хезболле".

Ливанский депутат Абдель Рахман аль-Бизри заявил, что власти готовятся к возможному полномасштабному конфликту, ведут учения экстренных служб, проверяют готовность больниц и медицинских центров. Задействован план действий при чрезвычайной ситуации, составленный еще в октябре 2023 на случай вероятной эскалации обстановки по примеру Второй ливанской войны 2006 года между Израилем и "Хезболлой".

Во вторник в "Хезболле" сообщили об обстреле израильских самолетов в воздушном пространстве Ливана, отмечали, что заставили авиацию лечь на обратный курс. Вместе с тем поступала информация о запуске из Ливана по Верхней Галилее 15 реактивных снарядов, об израильских авиаударах, в том числе с помощью БПЛА, по югу Ливана. Одновременно с тем национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian Airlines сообщила о приостановке рейсов в Ливан до субботы. Великобритания присоединилась к ряду других стран в призывах к подданным незамедлительно покинуть Ливан. Однако также во вторник на пресс-конференции в Маниле шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает неизбежным перерастание напряженности между Израилем и "Хезболлой" в полноценный конфликт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник отчиталась о завершении операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Военные заявили о ликвидации более 150 вражеских бойцов, уничтожении туннелей и складов с оружием неприятеля. В ЦАХАЛ отметили, что ликвидация подземной инфраструктуры группировки ХАМАС дает военнослужащим свободу маневра, и что победу над ХАМАС могут принести лишь сухопутные войска.

Ранее стало известно о задержаниях военной полицией девяти резервистов ЦАХАЛ по подозрению в злоупотреблении властью по отношению к находящемуся под стражей члену ХАМАС. После этого, по информации The Times of Israel, недовольные задержаниями протестующие в сопровождении как минимум одного министра и двух членов Кнессета из правящей коалиции прорвались на базу ЦАХАЛ "Сде-Тайман", а позднее прорыв произошел на базу "Бейт-Лид", где находились подозреваемые.

Во вторник, передает The Jerusalem Post, глава Минобороны Израиля Йоав Галант потребовал от израильского премьера Биньямина Нетаньяху провести расследование в связи с сообщениями о том, что министр Итамар Бен Гвир, курирующий израильскую нацбезопасность, не позволил отправить на базы полицейское подкрепление или повременил с этим. К происшествию оказались причастны члены партии Бен Гвира "Оцма Йехудит". В свою очередь глава израильской оппозиции Яир Лапид призвал провести срочные дебаты в Кнессете в связи с этими событиями. Лапид подчеркнул, что "участие членов Кнессета и министров в нападении жестоких ополченцев на базы ЦАХАЛ - это пересечение "красной линии", чего израильская демократия не знала прежде". По данным The Times of Israel, произошедшее накануне вызвало активные споры и взаимные обвинения на заседании израильского кабмина во вторник.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 39 400, раненых - 90 996. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.