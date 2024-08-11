Трое сирийских военных погибли при отражении нападения боевиков в провинции Идлиб

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Идлиб при отражении попытки нападения диверсионно-разведывательной группы боевиков погибли трое сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В провинции Идлиб в районе Нахшебба при отражении попытки нападения диверсионно-разведывательной диверсионной группы боевиков численностью до 15 человек на позиции сирийских правительственных сил трое сирийских военнослужащих погибли", - сказал он.

Двое сирийских военнослужащих при отражении нападения получили ранения.