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Трое сирийских военных погибли при отражении нападения боевиков в провинции Идлиб

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Идлиб при отражении попытки нападения диверсионно-разведывательной группы боевиков погибли трое сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В провинции Идлиб в районе Нахшебба при отражении попытки нападения диверсионно-разведывательной диверсионной группы боевиков численностью до 15 человек на позиции сирийских правительственных сил трое сирийских военнослужащих погибли", - сказал он.

Двое сирийских военнослужащих при отражении нападения получили ранения.

Идлиб Сирия
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