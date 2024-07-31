Ливан, Иран, Ирак, ООН осудили удар Израиля по Бейруту

ХАМАС и хуситы заявили о солидарности с Ливаном

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ливан, Ирак, Иран, Организация объединенных наций, а также ХАМАС и хуситы осуждают удар Израиля по Бейруту.

"Это нападение рассматривается как вопиющее нарушение международного права и конвенций", - говорится в заявлении МИД Ирака.

Министерство иностранных дел Ирака отметило, что "агрессия представляет серьезную угрозу стабильности в регионе" и предупредило о ее "негативных последствиях для региональной безопасности и мира".

Посольство Ирана в Ливане также осудило нанесенный во вторник израильский удар по Бейруту.

"Мы самым решительным образом осуждаем трусливую и греховную израильскую агрессию, направленную против южного пригорода Бейрута", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальных сетях.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что израильское нападение "безусловно, не может остановить (...) гордое сопротивление Ливана от продолжения благородного пути поддержки угнетенных палестинцев и противостояния агрессии израильского режима апартеида".

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати назвал нападение Израиля на Бейрут "преступным деянием".

Микати призвал международное сообщество "взять на себя ответственность за оказание давления на Израиль с целью прекращения его агрессии и угроз и выполнения международных резолюций".

Тем временем член парламента и официальный представитель движения "Хезболла" Али Аммар заявил ливанскому новостному каналу NBN: "Враг знает, что сопротивление не будет молчать о подобном нападении. Как привык наш народ, эта кровь не будет пролита напрасно".

Между тем специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт заявила, что "глубоко обеспокоена" израильским ударом по Ливану. Она призвала Ливан и Израиль "использовать все дипломатические возможности", чтобы вернуться к режиму прекращения боевых действий, добавив, что "военного решения не существует".

В ее заявлении говорится, что ООН призывает к тому, чтобы "воцарилось спокойствие" и чтобы обе стороны подтвердили приверженность выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, движение ХАМАС и хуситы также осудили израильский удар.

"Хотя мы подтверждаем нашу солидарность с Ливаном и его сопротивлением перед лицом сионистского высокомерия, мы ценим огромную роль "Хезболлы" в поддержке палестинского народа и победе над его угнетением в то время, когда арабские режимы отказались от своей роли и ответственности в защите палестинского народа и борьбе с преступлениями", - говорится в заявлении хуситов.

ХАМАС также заявил о "полной солидарности с нашим братским Ливаном и братьями из "Хезболлы"".

ХАМАС отметил, что израильский удар является "опасной эскалацией".

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, по командиру движения "Хезболла", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.