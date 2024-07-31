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В ООН обеспокоены ударами Израиля по Ливану, призывают избегать дальнейшей эскалации

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ООН выражает серьезную обеспокоенность ударами Израиля по столице Ливана Бейруту и настоятельно призывает избегать дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута (Ливан) вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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"Поскольку мы ожидаем дальнейшей ясности в отношении обстоятельств, мы вновь настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и призываем все заинтересованные стороны избегать любой дальнейшей эскалации", - отметил он.

По его словам, все стороны должны выполнять свои обязательства по международному праву.

"Стороны должны в срочном порядке подтвердить приверженность полному осуществлению резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности и немедленно вернуться к режиму прекращения боевых действий", - добавил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, по командиру движения "Хезболла", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара Израиля погибли три человека, двое из которых дети. Еще 74 человека получили ранения. Поиски пропавших без вести под завалами продолжаются.

Ирак Иран Ливан ООН Хезболла ЦАХАЛ
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