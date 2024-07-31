МИД Израиля призвал десятки стран потребовать от "Хезболлы" отойти от израильской границы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил министрам иностранных дел десятков стран письмо с призывом убедить движение "Хезболла" отвести свои силы от израильско-ливанской границы, пишет The Times of Israel.

Он призывает их потребовать немедленного прекращения атак "Хезболлы", отхода его сил на север от реки Эль-Литани и разоружения в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 1701, которая была принята с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой".

"Израиль не заинтересован в полномасштабной войне, но единственный способ ее предотвратить - немедленно выполнить резолюцию 1701", - подчеркнул министр.

Комментируя израильский удар по командиру "Хезболлы" Фуаду Шукру, Кац отметил, что это сигнал противникам Израиля: трана ответит более мощным ударом на враждебные действия в свой адрес.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия. Как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.

30 июля армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса. Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати осудил израильский удар по Бейруту. По словам Микати, Ливан сохраняет за собой право предпринять любые действия для сдерживания израильской агрессии.