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МИД Израиля призвал десятки стран потребовать от "Хезболлы" отойти от израильской границы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил министрам иностранных дел десятков стран письмо с призывом убедить движение "Хезболла" отвести свои силы от израильско-ливанской границы, пишет The Times of Israel.

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Он призывает их потребовать немедленного прекращения атак "Хезболлы", отхода его сил на север от реки Эль-Литани и разоружения в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 1701, которая была принята с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой".

"Израиль не заинтересован в полномасштабной войне, но единственный способ ее предотвратить - немедленно выполнить резолюцию 1701", - подчеркнул министр.

Комментируя израильский удар по командиру "Хезболлы" Фуаду Шукру, Кац отметил, что это сигнал противникам Израиля: трана ответит более мощным ударом на враждебные действия в свой адрес.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия. Как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.

30 июля армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса. Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати осудил израильский удар по Бейруту. По словам Микати, Ливан сохраняет за собой право предпринять любые действия для сдерживания израильской агрессии.

Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ Исраэль Кац
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