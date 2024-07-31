США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США замораживают предоставление помощи Грузии на сумму более $95 млн в связи с пересмотром сотрудничества двух стран, объявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"В результате пересмотра двусторонних отношений США приостанавливают выделение помощи на более $95 млн, которая приносит прямую выгоду правительству Грузии", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепом.

"Антидемократические действия и неверные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", - добавил госсекретарь.

Тем не менее, подчеркнул Блинкен, Вашингтон продолжит оказывать помощь программам и мероприятиям, "которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития".

В начале июля Пентагон сообщил, что США переносят на неопределенный срок проведение военных учений с Грузией из-за пересмотра формата двустороннего взаимодействия.

При этом в Минобороны Соединенных Штатов подчеркнули, что продолжат сотрудничество с Вооруженными силами Грузии.

23 мая Блинкен заявил, что США начинают пересмотр двухсторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законом об иностранном влиянии.

Грузинский "закон об иноагентах"

Парламент Грузии в мае принял закон "О прозрачности иностранного влияния" (так называемый закон об иноагентах). Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на него. Парламент преодолел вето президента.

Процедура преодоления вето проходила при острой критике закона со стороны депутатов от оппозиции, утверждающих, что его применение приведет к международной изоляции Грузии, так как закон является "дискриминационным и аналогом российского закона об иноагентах".

По заявлению депутатов из парламентского большинства, принятый закон предусматривает лишь заполнение ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими более 20% доходов из-за рубежа.