В США полагают, что гибель лидера ХАМАС может сорвать переговоры по Газе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне обеспокоены тем, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена тем, что убийство политического лидера ХАМАС Хании может подорвать переговоры по сделке о заложниках в Газе и о прекращении огня, кроме того, это грозит риском начала региональной войны", - информирует портал.

По данным Axios, в руководстве США также беспокоятся по поводу того, что убийство Хании вместе с ликвидацией высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте может спровоцировать жесткую реакцию Ирана и "Хезболлы".

Портал напоминает, что Хания был главным переговорщиком с Катаром и Египтом по сделке с Израилем.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель в среду заявил, что в Вашингтоне все еще полагают возможным заключение соглашения между ХАМАС и Израилем.

"Мы продолжаем считать, что соглашение достижимо, и мы полагаем, что это срочно. Именно этого добиваются и наши партнеры в Израиле", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, повлияет ли, по мнению Госдепа, убийство Хании на ход переговоров.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

В Израиле пока не брали на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Накануне ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса. Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

Ранее Израиль обещал предпринять ответные действия на обстрел 27 июля населенного пункта Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракетный удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу".