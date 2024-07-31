Иран запросил экстренное заседание СБ ООН из-за гибели главы политбюро ХАМАС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в среду обратился к Совету безопасности (СБ) ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения ударов Израиля по Ливану и гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

"Иран призывает СБ ООН созвать срочное заседание для рассмотрения актов израильской агрессии и террористических атак, совершенных на территории Ирана и в ближневосточном регионе", - говорится в распространенном ближневосточными СМИ письме Иравани.

Он также призвал Совбез "принять незамедлительные меры для привлечения Израиля к ответственности за нарушения международного права, включая возможное введение санкций и применение других мер, нацеленных на предотвращение дальнейшей агрессии".

Кроме того, Иравани подчеркнул, что Иран "без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону" в соответствии с принципами, изложенными в уставе ООН.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле движение "Хезболла" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.

Накануне ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса.

Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр был убит.

По мнению Иравани, "этот акт не мог быть совершен без одобрения и поддержки США".

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность на Израиль.

В Израиле пока не брали на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.