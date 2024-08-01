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Недропользователь Phystech II перешел от Боранбаева в собственность Казахстана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев передал в пользу государства недропользователя Phystech II, следует из представленной Казахстанской фондовой бирже (KASE) выписки из системы реестров акционеров компании.

"Единственным акционером компании и, соответственно, единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компания, является ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана", - говорится в информации.

По данным биржи, общее количество объявленных простых акций компании составляет 18,5 млн штук, 13 749 100 простых акций из которых размещены.

Phystech II является недропользователем, осуществляющим разведку и добычу нефти и газа на нефтяном месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области Казахстана.

В октябре 2023 года акционеры Phystech II решили добровольно и безвозмездно передать в пользу государства 100% доли компании. Тогда уточнялось, что 13 560 000 простых акций (99,28% голосующих акций) принадлежат ТОО "КазСтройПроект-А", а 99 100 простых акций (0,72% голосующих акций) - Кайрату Боранбаеву.

Позже Агентство по финмониторингу (АФМ) сообщило, что Боранбаев в рамках добровольного сотрудничества со следствием передал государству месторождение Каражанбас Северный, газораспределительную компанию и завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования.

Боранбаев был арестован в середине марта 2022 года за крупные хищения средств нацкомпании Qazaq Gaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. В сентябре 2023 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, а 20 октября 2023-го районный суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую им часть наказания на ограничение свободы, так как он полностью возместил причиненный государству ущерб.

57-летний Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

KASE Казахстан Phystech II Кайрат Боранбаев
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