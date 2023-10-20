Родственник Назарбаева Боранбаев досрочно выходит на свободу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил ходатайство осужденного за хищения казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева, заменив не отбытую им часть наказания на ограничение свободы, сообщил в пятницу Зерендинский районный суд Акмолинской области.

"При замене наказания суд учел следующие обстоятельства: осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть срока наказания, виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении суда.

Как отмечается, в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно.

В суде пояснили, что Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Боранбаев был арестован в середине марта 2022 года за крупные хищения средств нацкомпании Qazaq Gaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. В марте 2023 года суд Астаны приговорил Боранбаева и еще двоих фигурантов дела к восьми годам лишения свободы. Однако позже судебная коллегия отменила этот приговор.

В середине сентября этого года суд приговорил Боранбаева к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе за пособничество в растрате госимущества. 13 октября он был этапирован в колонию в Акмолинской области.

Агентство по финансовому мониторингу ранее сообщало, что Боранбаев добровольно возвращает в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие. Наряду с этим бизнесмен перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.

Известный казахстанский олигарх, франчайзи McDonald's в Казахстане, РФ и Белоруссии 57-летний Кайрат Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

Официальный курс тенге - 479,40/$1.