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Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США

Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США
Эван Гершкович
Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американского журналиста Эвана Гершковича и гражданина США Пола Уилана вывозят за пределы РФ в рамках обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Россия освобождает журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха США Пола Уилана в рамках масштабного обмена заключенными с США", - передает агентство.

В настоящее время, по данным собеседников агентства, оба американца находятся на пути к месту обмена за пределами России. В обмен на Гершковича, Уилана и других заключенных Вашингтон и его союзники освободят ряд заключенных и вернут их РФ.

Накануне некоторые западные СМИ писали о возможном обмене заключенными между Россией и другими странами, в том числе США. Однако официального подтверждения этой информации с какой-либо стороны не поступало.

Эван Гершкович

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, в конце марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Американцу было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Гершкович был приговорен 19 июля этого года Свердловским областным судом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Пол Уилан

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения.

Вину Уилан не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии № 17 строгого режима.

США Эван Гершкович Пол Уилан
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