Москва "полностью удовлетворена" состоявшимся обменом заключенными с Западом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом заключенными с Западом, все стороны выполнили договоренности, сообщил журналистам заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств.

"Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом", - сказал он.

Источник подчеркнул, что "во время подготовки к осуществлению технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нём стороны полностью выдержали достигнутые договоренности".

В ходе обмена Россия выдала:

➖гражданина США Эвана Гершковича, осужден в России за шпионаж

➖гражданина США Пола Уилана, осужден в России за шпионаж

➖гражданку России и США, журналистку Алсу Курмашеву, осужденную за распространение ложной информации об армии

➖гражданина России, поданного Великобритании и обладателя грин-карты США, общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), осужденного за госизмену, распространение ложной информации о деятельности ВС России и сотрудничество с нежелательной организацией.

➖гражданина РФ и ФРГ Дитера (Демури) Воронина, который был фигурантом дела журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену

➖гражданина РФ и ФРГ Кевина Лика, осужденного за госизмену

➖гражданина РФ фигуранта дела о госизмене Германа Мойжеса

➖гражданина ФРГ Патрика Шёбеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков.

➖бывшего члена правления общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) Олега Орлова (признан в России иноагентом), осужденного за повторную дискредитацию армии

➖бывшего директора "Открытой России" (признана в России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова, осужденного за организацию деятельности нежелательной организации.

➖общественного деятеля и оппозиционера Илью Яшина (признан в России иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ

➖Лилию Чанышеву

➖Ксению Фадееву

➖Вадима Останина (все трое осужденные по делу об экстремистском сообществе активисты, сотрудничавшие с признанными в России экстремистскими и запрещенными структурами Алексея Навального).

➖художницу Александру (Саша) Скочиленко, осужденную по делу о фейках об армии.

➖гражданина ФРГ Рико Кригера, приговоренного в Белоруссии к расстрелу по ряду обвинений, в том числе за наемничество из-за участия в боевых действиях на Украине, который был помилован.

Источник в одном из российских компетентных ведомств уточнил, что в рамках обмена на родину вернулись:

➖Вадим Красиков (Соколов), который был приговорен в Германии к пожизненному сроку по делу об убийстве в Тиргартене, совершенном в 2019 году

➖Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество

➖Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже

➖Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России

➖Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России

➖Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошеничестве

➖Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.