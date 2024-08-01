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CBS узнал, что Алсу Курмашева и Вадим Красиков включены в сделку по обмену

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Отбывающий в Германии пожизненный срок Вадим Красиков и осужденная в РФ журналистка Алсу Курмашева (журналистка признанного иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"), как ожидается, станут частью масштабной сделки по обмену заключенными между РФ и западными странами, сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного члена администрации США.

Отмечается, что имеющая российское и американское гражданство Курмашева в рамках соглашения вернется в США.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Россией и западными странами затронет 24 человека.

Красиков в декабре 2021 года был приговорен в ФРГ к пожизненному заключению по делу об убийстве в Тиргартене, совершенном в 2019 году.

Как сообщали немецкие СМИ, правоохранительные органы ФРГ установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд счел, что заказ на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей, а исполнитель был сотрудником спецслужб.

Курмашева постоянно проживала в Праге (Чехия) с 1998 года. В РФ приезжала в гости.

Она была задержана в Казани в качестве подозреваемой по ч.3 ст.330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). Позже в отношении нее было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее Курмашева была приговорена к штрафу в 10 тыс. рублей за неуведомление о втором гражданстве - США.

Вадим Красиков США Германия Алсу Курмашева
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