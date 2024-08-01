В НАТО приветствовали обмен помилованными заключенными между Россией и Западом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла заявила, что альянс приветствует обмен помилованными заключенными между Россией и западными странами.

"Соглашение, которое обеспечило их свободу, было достигнуто несколькими союзниками по НАТО, работавшими вместе", - написала она в соцсети.

По ее словам, НАТО призывает "освободить всех, кто все еще незаконно задержан".

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада. Как сообщили в ЦОС ФСБ, в результате на родину вернулись восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.