Трамп потребовал обнародовать больше подробностей об обмене заключенными

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп призвал предоставить больше информации о том, как проходил обмен помилованными заключенными между Россией и западными странами. Его пост в соцсети Truth Social цитирует The Hill.

"И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?" - интересуется Трамп.

По его убеждению, теперь США никогда не заключают хороших сделок, когда речь идет об обмене заключенными. Он добавил, что в этом случае также платить деньги другой стороне - это "плохой прецедент на будущее".

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада.