Адвокат Уилана сообщил о праве участников обмена вернуться в Россию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Владимир Жеребенков, адвокат осужденного в России американца Пола Уилана, который 1 августа был в числе участников масштабного обмена заключенными, заявил, что процедура прошла после помилования осужденных главами государств, где они отбывали наказания, поэтому юридических претензий к ним нет.

"Обмен заключенными прошел после того, как наш президент помиловал тех, кого передала наша сторона, также как и главы других стран помиловали россиян, которые находились там в заключении. После помилования никаких юридических претензий к участникам обмена нет. Они могут беспрепятственно передвигаться по миру, в том числе и приезжать в Россию", - сказал "Интерфаксу" Жеребенков.

Жеребенков и другой адвокат Уилана Ольга Карлова отметили, что их подзащитный дольше всех находился под арестом - с 28 декабря 2018 года. Защитники заявили, что приветствуют состоявшийся обмен.

"Уилан вел себя достойно в заключении. Да, были недоразумения, но как правило, связанные с незнанием им русского языка и различием менталитетов", - отметили защитники.

"Он говорил нам, что если все закончится хорошо, то он еще приедет в Россию, которую он уважает и где у него остались друзья и знакомые. Конечно, если он приедет, то скорее всего будет под наблюдением соответствующих служб, но, думаю, это его не остановит, если он решит, - сказал также Жеребенков. - Уилан переписывался через интернет с более чем 70 знакомыми из России и даже собирает наши подстаканники".

Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии, Канады и Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему вменили шпионаж. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Вину он не признал, но обжаловать приговор не стал. Наказание он отбывал в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада. Как сообщили в ЦОС ФСБ, в РФ возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.