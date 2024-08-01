Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Обмен заключенными между США и Россией, состоявшийся 1 августа, не означает изменения во взаимодействии между двумя государствами, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Речь не идет о перезагрузке отношений. Никаких изменений нет", - сказал Патель.

Он также отметил, что обмен заключенными не означает изменение позиции США по украинскому кризису, и Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее в четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада.