Боррель приветствовал обмен заключенными между РФ и странами Запада

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что "Европейский союз испытывает облегчение" в связи с освобождением и передачей за пределы России и Белоруссии помилованных заключенных, включая граждан ЕС.

В заявлении Борреля, опубликованном вечером в четверг, говорится, что "освобожденные активисты, правозащитники и журналисты" были осуждены "по политическим мотивам". Он призвал "немедленно и безоговорочно" освободить в РФ и Белоруссии всех "несправедливо заключенных". Глава дипломатии ЕС также отметил посредническую помощь Турции.

Ранее в четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.