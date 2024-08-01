В результате обмена заключенными в Россию возвращены восемь человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате обмена в Россию возвращены восемь россиян, находившихся в заключении в ряде стран НАТО, сообщили в ФСБ РФ. Обмен произошел в аэропорту Анкары.

Отмечается, что в Россию возвращены граждане, задержанные и находившиеся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети.

Там отметили, что "их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств РФ, а также зарубежных партнеров".

В ЦОС ФСБ сообщили, что "российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ".

Источник в одном из российских компетентных ведомств уточнил, что в рамках обмена на родину вернулись:

➖Вадим Красиков (Соколов), который был приговорен в Германии к пожизненному сроку по делу об убийстве в Тиргартене, совершенном в 2019 году

➖Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество

➖Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже

➖Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России

➖Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России

➖Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошеничестве

➖Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.