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В МИД КНР надеются на диалог России и США по спорным вопросам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Пекине надеются, что после обмена заключенными США и России смогут продолжить диалог и решить другие двусторонние проблемы посредством диалога, заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

"Мы надеемся, что США и Россия смогут решить свои двусторонние проблемы посредством коммуникации и диалога, что будет выгодно для международных и региональных мира и стабильности", - сказал Линь Цзянь.

В четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада.

США Запад МИД Китай Линь Цзянь
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