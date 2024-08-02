В МИД КНР надеются на диалог России и США по спорным вопросам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Пекине надеются, что после обмена заключенными США и России смогут продолжить диалог и решить другие двусторонние проблемы посредством диалога, заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

"Мы надеемся, что США и Россия смогут решить свои двусторонние проблемы посредством коммуникации и диалога, что будет выгодно для международных и региональных мира и стабильности", - сказал Линь Цзянь.

В четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада.