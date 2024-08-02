Байден поблагодарил руководителей ряда стран за содействие в обмене заключенными

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по отдельности побеседовал с лидерами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии и выразил им благодарность за усилия, которые способствовали обмену заключенными с Россией, сообщил Белый дом.

"Президент выразил свою признательность за поддержку в ходе сложных переговоров и активное участие на протяжении всего процесса для достижения этого грандиозного освобождения", - говорится в сообщении.

Ранее Байден приветствовал освобождение американских граждан в рамках обмена.

В заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома, отмечалось: "Сегодня трое американцев и один обладатель грин-карты, которые находились под арестом в России, наконец возвращаются домой. Это Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом - ИФ)".

В то же время, как заявил журналистам представитель госдепартамента США Ведант Патель, обмен заключенными не говорит об изменениях во взаимодействии между двумя государствами.

"Речь не идет о перезагрузке отношений. Никаких изменений нет", - сказал Патель.

Он также отметил, что обмен заключенными не означает изменение позиции США по украинскому кризису и Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

В четверг в аэропорту Анкары (Турция) состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.