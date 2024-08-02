Лукашенко заявил о непричастности Байдена к обмену заключенными

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как шли переговоры об обмене заключенными между Россией и Западом. Как передает "БелТА", он привел подробности на встрече с жителями агрогородка Прудок в Мозырском районе

"Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США (Джо Байдена - ИФ) авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали", - сказал Лукашенко.

По его данным, вся операция проводилась скрытно, без привлечения третьих лиц.

"Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили - мы подключились к этому, помогли, чем могли. Мы договорились, что тихо будем делать (...) Это делается тихо, это же жизни людей", - сказал Лукашенко.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада. Среды переданных Западу был гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии суд приговорил к смертной казни, а Лукашенко помиловал.

Байден 1 августа поблагодарил страны, которые помогали США на переговорах с Россией. "Сделка, благодаря которой стало возможным их возвращение, была результатом дипломатического и дружеского подхода. Многочисленные страны помогли сделать это. По моему запросу они присоединились к сложным переговорам, и я лично вновь благодарю их", - подчеркнул американский лидер.

В ночь на 2 августа Белый дом сообщил, что Байден по отдельности побеседовал с лидерами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии и выразил им благодарность за усилия, которые способствовали обмену заключенными с Россией.