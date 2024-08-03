Поиск

КСИР назвал причиной гибели главы политбюро ХАМАС попадание в его резиденцию снаряда

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании было выполнено с использованием снаряда малой дальности, заявили в субботу в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

По данным агентства Mehr, в КСИР заявили, что 31 июля по зданию в Тегеране, в котором разместился Хания, открыли огонь с небольшого расстояния. Вес боеголовки снаряда оценивается в примерно семь килограммов. Кроме того, эксперты КСИР отмечают, что во время покушения на Ханию раздался сильный взрыв.

При этом иранская сторона отмечает, что огонь вели за пределами территории резиденции, в которой остановился Хания. В КСИР напомнили, что в результате этого обстрела, помимо главы политбюро ХАМАС, погиб один из его телохранителей.

В миреВ ХАМАС считают ответственными за убийство Хании не только Израиль, но и СШАЧитать подробнее

В КСИР вновь озвучили версию, согласно которого убийство совершил Израиль при поддержке США.

При этом в КСИР пришли к выводу, что покушение на Ханию - не результат халатности иранских спецслужб, так как все действующие в Иране нормы обеспечения безопасности в данном случае выполнялись. Подробностей о том, кто именно совершил убийство, не приводится.

В КСИР вновь подчеркнули, что Иран ответит Израилю на убийство Хании. "Это будет жесткое наказание, в нужное время и в нужном месте", - говорится в заявлении. В КСИР также предупредили о "масштабных негативных стратегических последствиях" для Израиля.

Власти Израиля, в свою очередь, пока публично не признавали, что именно они стоят за убийством Хании.

Ранее сообщалось, что Ханию похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.

Иран КСИР ХАМАС Исмаил Хания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Brent подешевела до $77,06 за баррель

США готовятся перебросить авиацию на Ближний Восток из-за ожидаемого удара Ирана по Израилю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });