КСИР назвал причиной гибели главы политбюро ХАМАС попадание в его резиденцию снаряда

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании было выполнено с использованием снаряда малой дальности, заявили в субботу в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

По данным агентства Mehr, в КСИР заявили, что 31 июля по зданию в Тегеране, в котором разместился Хания, открыли огонь с небольшого расстояния. Вес боеголовки снаряда оценивается в примерно семь килограммов. Кроме того, эксперты КСИР отмечают, что во время покушения на Ханию раздался сильный взрыв.

При этом иранская сторона отмечает, что огонь вели за пределами территории резиденции, в которой остановился Хания. В КСИР напомнили, что в результате этого обстрела, помимо главы политбюро ХАМАС, погиб один из его телохранителей.

В КСИР вновь озвучили версию, согласно которого убийство совершил Израиль при поддержке США.

При этом в КСИР пришли к выводу, что покушение на Ханию - не результат халатности иранских спецслужб, так как все действующие в Иране нормы обеспечения безопасности в данном случае выполнялись. Подробностей о том, кто именно совершил убийство, не приводится.

В КСИР вновь подчеркнули, что Иран ответит Израилю на убийство Хании. "Это будет жесткое наказание, в нужное время и в нужном месте", - говорится в заявлении. В КСИР также предупредили о "масштабных негативных стратегических последствиях" для Израиля.

Власти Израиля, в свою очередь, пока публично не признавали, что именно они стоят за убийством Хании.

Ранее сообщалось, что Ханию похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.