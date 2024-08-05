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Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону

Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул неизменную поддержку Вашингтоном "права Израиля на самооборону" от угроз со стороны Ирана и его ставленников.

"Министр обороны Ллойд Остин провел сегодня беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы подтвердить твердую поддержку США безопасности Израиля и права на самооборону против угроз со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы", хуситов и других террористических группировок, поддерживаемых Ираном", - говорится в сообщении представителя Пентагона Патрика Райдера, опубликованного на сайте минобороны.

Отмечается, что Остин и Галлант обсудили действия вооруженных сил США, предпринимаемые "для усиления защиты вооруженных сил США, поддержки обороны Израиля и сдерживания и деэскалации напряженности в регионе".

"Госсекретарь Остин также выразил решительную поддержку соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - добавили в Пентагоне.

Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник.

Axios напомнил, что Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за убийства Израилем политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте.

США Ллойд Остин Израиль Йоав Галлант Иран
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