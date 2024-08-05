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Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю возможен в понедельник

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Блинкен сказал, что США не знают точного времени начала атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, по словам источников, уже в понедельник", - говорится в сообщении.

Портал отметил, что Блинкен "созвал селекторное совещание", чтобы скоординировать действия с ближайшими союзниками и "попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу", чтобы максимально свести к минимуму" последствия, подчеркнув, что это - "лучший шанс предотвратить тотальную войну".

Госсекретарь сообщил своим коллегам, что США прилагают усилия, чтобы "разорвать порочный круг эскалации", пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля. Он попросил других министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы они сохраняли максимальную сдержанность.

Axios напомнил, что Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за убийства Израилем политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте

США Энтони Блинкен Иран Израиль
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