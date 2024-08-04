В Израиле ожидают, что атаки Ирана и "Хезболлы" продлятся несколько дней

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Израиль готовится к тому, что возможные атаки со стороны Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" продлятся несколько дней, сообщает в воскресенье CBS News со ссылкой на израильские источники.

По словам собеседника телеканала, "Израиль опасается серии ракетных ударов и атак с применением дронов в течение нескольких дней в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фаула Шукра".

"Израильский источник сказал, что атаки могут продлиться несколько дней, в течение которых "Хезболла" будет наносить удары по Израилю с севера, а Иран с применением ракет большой дальности - с востока", - говорится в сообщении.

Ранее издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники о том, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение обвинило в убийстве Хании Израиль, добавив, что американская сторона также несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель его советника Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту и убийство главы политбюро ХАМАС означают новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.