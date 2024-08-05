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Ynet сообщил, что власти Израиля впервые изучают вариант с превентивным ударом по Ирану

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Израильские власти в связи с возможностью скорой иранской атаки на Израиль впервые включили в список рассматриваемых сценариев действий превентивный удар по Ирану. Об этом сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на неназванных официальных лиц Израиля.

"В первый раз премьер Биньямин Нетаньяху и службы безопасности обсуждали возможный превентивный удар, при условии, что возможность для него будет и что будут подробные разведданные о плане удара Ирана, как это случилось в апреле", - сообщает портал.

Кроме того, для реализации такого варианта нужно, чтобы и США располагали достаточной разведывательной информацией.

По данным Ynet, оценка израильской стороны состоит в том, что атака Ирана "неизбежна" и что Израиль сможет ее выдержать. Также власти полагают, что Иран, как и Израиль, не хочет разрастания конфликта. Однако израильские официальные лица полагают, что военный потенциал и Израиля, и США – "на пике своих возможностей".

Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и движения "Хезболла" на Израиль может начаться уже в понедельник.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Израиль Иран Хезболла ХАМАС
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