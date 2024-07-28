Полиция Бангладеш сообщила о гибели 147 человек в недавних беспорядках

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МВД Бангладеш в воскресенье сообщило, что жертвами недавних беспорядков стали 147 человек, информирует агентство EFE, которое цитирует слова главы ведомства Асадуззамана Хана.

"Согласно нашим оценкам, погибли 147 человек", - сказал он.

По словам министра, "полицейские проявляли спокойствие даже тогда, когда погибали их соратники, в итоге полиция была вынуждена открыть огонь".

Протесты в Бангладеш начались ранее в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

21 июля Верховный суд Бангладеш принял постановление о серьезном сокращении системы квотирования рабочих мест в органах власти: согласно его решению, лишь 7% мест зарезервируют для ветеранов и их родственников. На следующий день, как передали западные СМИ, власти Бангладеш заявили, что после массовых беспорядков не поступало информации о новых акциях протестов или актах насилия в стране.