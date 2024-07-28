Поиск

Полиция Бангладеш сообщила о гибели 147 человек в недавних беспорядках

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МВД Бангладеш в воскресенье сообщило, что жертвами недавних беспорядков стали 147 человек, информирует агентство EFE, которое цитирует слова главы ведомства Асадуззамана Хана.

"Согласно нашим оценкам, погибли 147 человек", - сказал он.

По словам министра, "полицейские проявляли спокойствие даже тогда, когда погибали их соратники, в итоге полиция была вынуждена открыть огонь".

В миреНесколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в БангладешНесколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в БангладешЧитать подробнее

Протесты в Бангладеш начались ранее в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

21 июля Верховный суд Бангладеш принял постановление о серьезном сокращении системы квотирования рабочих мест в органах власти: согласно его решению, лишь 7% мест зарезервируют для ветеранов и их родственников. На следующий день, как передали западные СМИ, власти Бангладеш заявили, что после массовых беспорядков не поступало информации о новых акциях протестов или актах насилия в стране.

Бангладеш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

В Венесуэле стартовали выборы президента

В Венесуэле стартовали выборы президента

На скоростных ж/д линиях Франции завершены ремонтные работы после диверсии

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиационные и ракетные удары по ряду населенных пунктов Ливана

Обострение палестино-израильского конфликта

Команда Харрис не считает, что ее заявления могут навредить переговорам с ХАМАС

Команда Харрис не считает, что ее заявления могут навредить переговорам с ХАМАС

Венесуэла выбирает президента

Венесуэла выбирает президента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });